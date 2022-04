A Arquidiocese de Goiânia divulgou a programação para a Semana Santa de várias paróquias da Região Metropolitana. Estão agendadas diversas missas, bênçãos e procissões entre este domingo (10) e o domingo de Páscoa (17). Nos últimos dois anos as celebrações não aconteceram devido à pandemia da Covid-19.

A Semana Santa é uma tradição católica que celebra a Paixão, a Morte e a ressurreição de Jesus Cristo. Ela se inicia no Domingo de Ramos, que relembra a entrada de Jesus em Jerusalém e termina com a ressurreição do mesmo, que ocorre no domingo de Páscoa.

As celebrações acontecem em todas as igrejas católicas ao decorrer desta semana. Ao decorrer da semana, as celebrações continuam pela manhã e noite em sua grande maioria. Já no final de semana é celebrado o Sábado Santo e o Domingo de Páscoa, com missas e confissões ao decorrer do dia em todas as paróquias da programação.

De acordo com a instituição, das 127 paróquias da Arquidiocese de Goiânia, apenas 44 disponibilizaram seu cronograma no site. Mais de 20 missas devem ser realizadas durante a Semana Santa na sede da Catedral Metropolitana, localizada na Avenida Universitária, no Setor Central.

Confira programação:

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora - Catedral Metropolitana

11/4 - Segunda-feira da Semana Santa

- Missas: 19h

12/4 - Terça-feira da Semana Santa

- Missas: 6h40, 12h e 19h

- Atendimento de Confissões: 9h às 11h45; 14h30 às 16h; 16h às 18h45 e das 20h às 22h.

13/4 - Quarta-feira da Semana Santa

- Missas: 6h40, 12h e 19h

- Atendimento de Confissões: 9h às 11h45; 14h30 às 16h; 16h às 18h45 e das 20h às 22h.

14/4 - Quinta-feira da Semana Santa

- Missa do Crisma: 9h (Santuário-Basílica da Sagrada Família)

- Atendimento de Confissões: 14h30 às 16h e das 16h às 18h

- Missa da Ceia do Senhor (Lava-Pés): 19h

- Adoração ao Santíssimo até 0h.

15/4 - Sexta-feira da Semana Santa

- Via Sacra: 9h

- Atendimento de Confissões: 9h às 12h

- Primeiro dia da Novena da Divina Misericórdia: 10h

- Celebração da Paixão do Senhor: 15h (Liturgia da Palavra, Adoração da Cruz e Comunhão)

- Procissão com o Senhor Morto: 19h

16/4 - Sábado Santo (Dia de Silêncio)

- Atendimento de Confissões: 9h às 12h; 14h30 às 16h; 16h às 19h

- Segundo dia da Novena da Divina Misericórdia: 15h

- Vigília Pascal: 21h

17/4 - Domingo da Páscoa na Ressurreição do Senhor

- Missas: 7h, 9h, 11h, 15h, 17h30 e 20h.

Celebrações em Trindade

Até o próximo domingo (17), está prevista uma extensa agenda de celebrações, que inclui a 30ª edição da Caminhada de Fé, pela Rodovia dos Romeiros, em Trindade. No dia 15, quando a comunidade católica celebra a Sexta-Feira da Paixão, será realizada a “Caminhada”, a paixão e a morte de Jesus que é encenada ao longo da rodovia GO-060. Serão mais de 300 atores em uma encenação do Grupo Desencanto de Teatro.

Às 7h, no Km 5 da Rodovia dos Romeiros, onde fica a primeira estação da Via Sacra, terá início a encenação que depois se estenderá por vários quilômetros até o painel da 7ª estação.

Leia também:

- Semana Santa em Trindade tem retorno da Caminhada da Fé; confira programação

- Véspera de Sexta-Feira Santa será ponto facultativo em Goiás