Cidades Velório de garoto atropelado em portaria de prédio, em Goiânia, será nesta quarta-feira (9) Bruno foi atropelado após dois carros se chocarem no cruzamento entre as avenidas T-13 e S-5, no Setor Bela Vista.

O velório de garoto que foi atropelado na portaria de um prédio, no Setor Bela Vista, em Goiânia, acontecerá nesta quarta-feira, às 8h da manhã. Bruno Marques Mesquita Araújo, que tinha 18 anos, será velado e sepultado no Cemitério Vale do Cerrado, no Conjunto Vera Cruz, na capital. Bruno foi atropelado após dois carros se chocarem no cruzamento entre as avenidas T-13 e...