Cidades Velório do empresário Lelê Junqueira será na tarde desta quarta (12), em Goiânia Alessandro Junqueira foi encontrado morto em seu apartamento na noite desta terça-feira (11)

O velório do empresário Alessandro Junqueira, o Lelê Junqueira, deve ser realizado na tarde desta quarta-feira (12) no Cemitério Parque Memorial de Goiânia. A despedida deve começar por volta das 13 horas e o sepultamento está programado para as 16 horas no mesmo local. As cerimônias serão restritas à família. Alessandro, conhecido por criar a Festa da Fantas...