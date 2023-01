Um homem foi esfaqueado na quarta-feira (4) durante uma discussão com um catador de recicláveis venezuelano no Setor Central, em Goiânia. O suspeito foi preso e levado para a Central de Flagrantes. Já a vítima foi socorrida e levada a um hospital.

Um vídeo mostra quando a vítima e o agressor discutem na calçada. O homem que foi ferido se vira de costas por um momento e, depois, volta a encarar e discutir com o criminoso, que puxa uma faca do bolso e atinge o tórax da vítima. O g1 não conseguiu localizar a defesa do suspeito até a última atualização dessa reportagem.

Segundo a Polícia Militar, o homem esfaqueado saiu correndo até uma oficina mecânica, onde pediu socorro. Ele foi resgatado pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O g1 não conseguiu informações sobre o estado de saúde dele até a última atualização dessa reportagem.

Em um vídeo feito pela polícia, o suspeito preso disse que a vítima teria feito ofensas contra ele durante a discussão. O venezuelano falou ainda que não conhecia o outro homem. O suspeito foi autuado por tentativa de homicídio.

Leia também:

- Mulher é atropelada por caminhão quando atravessava em faixa de pedestres em Anápolis; vídeo

- Corpo de turista encontrado morto em Pirenópolis não apresenta sinais de violência, diz delegado

- Justiça libera homem suspeito de manter mulher em cárcere em Goiânia