Um vereador de Santa Rita do Novo Destino, na região do Vale do São Patrício, é suspeito de matar o tio de 72 anos a tiros. Segundo a Polícia, a suspeita é que o crime tenha ocorrido na manhã desta segunda-feira (2) após uma discussão entre Eliosmar Araújo Silva, também conhecido por "Neném do Anjinho", e o tio por causa do aluguel de uma fazenda.

A Polícia Militar informou que o caso aconteceu no povoado de Verdelândia, localizado no município. O g1 entrou em contato com o vereador por mensagem às 16h30 desta segunda-feira (2) para um posicionamento sobre o caso e aguarda retorno. A reportagem também solicitou nota à Câmara Municipal da cidade, mas não obteve retorno até a última atualização deste texto.

Segundo o delegado Marco Antônio Maia, que investiga o caso, o tio teria cobrado o aluguel do sobrinho, de 46 anos, e então teria sido iniciado um desentendimento entre os dois. Ele ainda conta que, durante a discussão, populares tentaram intervir e separar a briga.

"Um começou a agredir verbalmente o outro quando o vereador sacou um revolver e deu três disparos contra a vítima", explicou o delegado.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a corporação e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) estiveram no local e o tio do parlamentar morreu no local. O delegado ainda detalhou que o vereador permanece sendo procurado pelos agentes.

"Estamos tentando localizar ele o mais rápido possível", pontuou.