O vereador de Aragoiânia, na Região Metropolitana de Goiânia, Júlio César Batista (Republicanos) é suspeito de ter espancado a esposa, na última quinta-feira (8), na casa deles no Condomínio de Chácaras Vale das Cachoeiras.

Segundo a ocorrência da Polícia Militar, Rosa Maria Batista, esposa do vereador, acionou a PM após ser agredida com chutes, socos e empurrões que causaram lesões na mão direito e no antebraço direito, além de causar danos materiais em sua residência.

A mulher contou aos policiais que Júlio César havia ingerido cerca de 10 latas de cerveja e que, já sob influência do álcool, começou a falar mal do irmão dela, o que gerou uma discussão do casal e que culminou nas agressões. O vereador fugiu assim que a mulher acionou a polícia e, apesar de um patrulhamento ter sido feito na região pelos militares, o político não foi encontrado. Rosa Maria foi orientada a registrar ocorrência na Delegacia da Mulher, onde solicitaria medidas protetivas de urgência.

Em nota de esclarecimento, o vereador disse que repudia toda e qualquer forma de agressão e violência e que "tudo está sendo tratado e vai ser esclarecido perante os órgãos competentes de investigação e pelo Poder Judiciário".

A Câmara Municipal de Aragoiânia, onde Júlio César é primeiro secretário, divulgou nota de repúdio. "A Câmara Municipal de Aragoiânia repudia veementemente toda e qualquer atitude de violência", diz a nota, ressaltando que os órgãos competentes de investigação estão cientes da denúncia supracitada e devem tomar todas as medidas cabíveis".

Leia também:

- Homem é preso suspeito de agredir e amarrar corda no pescoço da companheira, em Jataí

- Vítimas de violência doméstica em Goiás terão acesso à cirurgia plástica reparadora gratuita