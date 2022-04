Cidades Vereador de Aruanã é preso em operação que investiga pesca predatória Realizada pelo Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), a ação resultou na apreensão de redes, pescados e tartarugas

O vereador de Aruanã Sebastião Pereira de Souza (PSDB), conhecido como Tiãozinho e outros cinco suspeitos foram presos nesta segunda-feira (11) durante a Operação Zunguru do Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) que investiga pesca predatória no Rio Araguaia. No total, foram cumpridos 14 mandados de busca e apreensão no município que resultaram na apreensão d...