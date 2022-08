Cidades Vereador de Morrinhos é internado após capotar carro na zona rural da cidade Segundo informações da Câmara Municipal, Héliton “Nenê” foi internado no Hugo após sofrer fraturas e uma lesão no pulmão

*Atualizada em 28/08 às 18h29 O vereador de Morrinhos Heliton de Ávila Silva, conhecido como “Héliton Nenê”, sofreu um acidente de carro no final da noite deste sábado (27) ao perder o controle da direção e capotar na zona rural do município. Conforme informações da Câmara Municipal, o parlamentar sofreu fraturas e uma lesão no pulmão. Ele foi levado para um hospi...