O vereador França Castro (PTC), de Águas Lindas de Goiás, cidade no Entorno do Distrito Federal (DF), que sofreu uma tentativa de assassinato e teve filha baleada em sua própria casa, disse que recebeu uma ameaça de morte há 15 dias, mas na época não achou que era sério e, por isso, não fez um boletim de ocorrência.

Ao POPULAR, o vereador disse que estava em um evento da cidade quando um homem, que ele não conhece, chegou em uma roda de conversa e perguntou para ele “você não tem medo de morrer?”, o político respondeu que “não” e acabou ignorando a situação.

No domingo (15), quando houve a tentativa de assassinato e o vereador estava na delegacia, ele diz que relembrou da situação e “começou a juntar as peças”. Ele disse que fará um boletim de ocorrência sobre a ameaça nesta terça-feira (17).

França afirma também que um outro colega vereador lhe contou que estava em um salão de beleza quando um homem chegou perto dele e disse para ficar longe do parlamentar pois sua vida estava em risco.

O político diz que não pode afirmar que o crime que ocorreu em sua casa foi encomendado e que aguarda as investigações. França conta que conhecia o suspeito de “vista”, pois o homem tem um comércio na cidade. Os dois moravam no mesmo bairro.

França diz que ele e outros dois vereadores denunciaram invasões de terras e grilagem em Águas Lindas de Goiás, e isso causou uma retaliação muito grande, mas que não sabe se a tentativa de assassinato e a ameaça estão relacionadas.

O crime aconteceu quando França estava em casa com a família e ouviu barulho na parte de fora da casa. "Ele estava lá fora destruindo o tapume de um lote meu. Avisei para que não quebrasse e aí ele partiu para cima de mim. Entramos em luta corporal, ele fugiu e voltou com a arma”, disse o político.

A delegada que atendeu a ocorrência, Lorenna Cardoso, disse que o homem foi preso em flagrante como suspeito da autoria do disparo, e que o tiro era para acertar o vereador. “Um balim [bolinhas de chumbo projetadas durante o disparo] de projétil acertou de raspão a cabeça da filha do vereador e, por ser uma partícula pequena, só pegou no couro cabeludo da vítima”, disse. A delegada informou que no momento da prisão o suspeito estava sob efeito de drogas e não revelou a motivação do crime. A PC-GO investiga o caso.

O vereador disse que sua filha já está bem e em casa. A jovem passa por uma série de exames para que não haja nenhuma dúvida sobre seu estado de saúde.

Como o crime aconteceu

A Polícia Militar do Estado de Goiás (PM-GO) informou que os vizinhos teriam ouvido disparos de armas de fogo. Quando a PM chegou na casa do vereador, no setor Mansões Olindas, o parlamentar informou que um homem tentou invadir sua casa e atirar contra ele. Entretanto, os disparos acertaram a cabeça de sua filha.

Os policiais então conseguiram localizar o suspeito, que estava com um outro homem, e os prenderam. Foram encontrados com eles dinheiro, munições, porções de drogas e um veículo com a placa adulterada.

O suspeito dos tiros já possui passagem policial por dirigir carro sob uso de álcool ou drogas, receptação, lesão corporal, porte ilegal de arma de fogo, consumo pessoal de drogas, ameaça, injúria, desacato, resistência e descumprimento de medida protetiva. Agora, ele será investigado por tentativa de homicídio.

A polícia não divulgou o nome do suspeito. Por isso, o POPULAR não localizou a defesa para se manifestar.