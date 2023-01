O vereador suspeito de matar o tio a tiros em Santa Rita do Novo Destino, a 241 km de Goiânia, se entregou à polícia nesta terça-feira (3). O crime ocorreu na manhã da última segunda-feira (2) após uma discussão entre Eliosmar Araújo Silva, de 46 anos, e o tio, de 72, por causa do aluguel de uma fazenda.

O delegado responsável pelo caso, Marco Antônio Maia, conta que o vereador marcou com as equipes em uma fazenda onde ele estava se escondendo. Além disso, revela que, durante o interrogatório, Eliosmar alegou legítima defesa, pois seu tio o estava agredindo fisicamente.

Segundo o investigador, essa versão ainda está sendo investigada pois, até o momento, as testemunhas disseram que o tio do vereador começou a discussão, mas que ela teria sido apenas verbal. Marco Antônio destaca ainda que a perícia no local encontrou elementos que sustentam a legítima defesa.

O POPULAR tentou contato com o vereador e com o advogado dele, porém não obteve sucesso até a última atualização desta matéria. O delegado informou que aguarda a conclusão dos laudos das perícias e que o inquérito deverá ser concluído em até 10 dias.

Relembre

O crime aconteceu na manhã da última segunda-feira (2) no povoado de Verdelândia, localizado em Santa Rita do Novo Destino, informou a Polícia Militar (PM). Testemunhas contaram que o tio teria cobrado o aluguel do sobrinho e que isso teria iniciado um desentendimento entre os dois.

Marco Antônio conta que, durante a discussão, populares tentaram intervir e separar a briga. "Um começou a agredir verbalmente o outro quando o vereador sacou um revólver e deu três disparos contra a vítima", relatou o delegado em entrevista ao G1 Goiás.

