Cidades Vereadora chama professoras que pediram aumento de ‘prostitutas’ e ‘analfabetas’; ouça Áudio que circula nas redes sociais mostra parlamentar de Santa Terezinha ofendendo professoras que pediam o pagamento do reajuste do piso nacional dos professores

A vereadora do município de Santa Terezinha, região Norte de Goiás, Maria Aparecida da Silva (MDB), é suspeita de chamar professoras da cidade de "prostitutas analfabetas" após elas discordarem da proposta da Prefeitura de reajuste salarial de 10,6%. Ao POPULAR, a parlamentar disse que está arrependida e que vai se retratar com as servidoras. Na mensagem de áudio, a ...