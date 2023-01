Os familiares e amigos do advogado goiano Djalma Rezende prestaram as últimas homenagens na manhã desta terça-feira (3), durante o velório no Centro de Esporte e Lazer da Ordem dos Advogados do Brasil (CEL da OAB), em Aparecida de Goiânia, mesmo local em que ocorreu o seu casamento com Priscila Rezende, em 2016.

Djalma morreu no domingo (1⁰) por insuficiência hepática causada pela metástase do câncer no fígado. Ele lutava contra a doença desde 2017.

Priscila diz que no CEL da OAB teve o "melhor e o pior dia de sua vida". A viúva agradeceu a todos os presentes e disse que o marido foi um exemplo de solidariedade e que possuía um coração gigante.

"Agradeço a Deus por esses oito anos juntos e que me ensinaram tanto. Agora que ele partiu, mas eu tenho a consciência tranquila que dei o meu melhor, assim como prometi no altar: na alegria e tristeza, na saúde e doença, na riqueza e pobreza, por todos os dias da nossas vidas, até a morte", desabafou.

Priscila diz que fez o velório do jeito que Djalma gostaria que fosse, até mesmo com as músicas escolhidas a dedo. "Agora é aprender a lidar com essa dor", falou. "O legado de Djalma será continuado, não só na advocacia, mas também nas questões sociais. Ele ensinou muita gente a como viver e como ajudar ao próximo", finalizou.

A filha mais velha do advogado, Alessandra Rezende, relembrou quem o pai era. "Quando penso no meu pai, logo vem uma voz e fala 'ele é maior que a vida'. Todo o carinho que ele está recebendo hoje não é pelas grandes causas ganhas, eventos ou carros luxuosos. É pelo fato dele fazer todas as pessoas bem vistas e valorizadas. É isso que eu mais quero levar para a minha vida. A capacidade de todo mundo que entra em contato comigo ser bem quisto", disse emocionada.

As três irmãs de Djalma também estavam presentes: Consuelo, Cleusa e Conceição. "Tivemos o prazer de viver com você por mais de 60 anos. Você é amado, imenso e imortal", disse Consuelo.

A sobrinha Cássia contou que Djalma a acompanhou em seu casamento. "Há oito meses o senhor esteve comigo no momento mais importante da minha vida. O senhor dirigiu o carro que me levou à igreja e me conduziu ao altar de maneira tão sublime" conta a jovem, que disse que jamais esquecerá o esforço que o tio fez pata estar com ela, visto que já estava em tratamento.

O amigo Fabio Soares relembrou a trajetória humilde de Djalma e a vontade que ele teve de 'vencer na vida'. "Ele é extremamente humano pois conheceu de perto as dificuldades da vida. Ele foi para a cidade depois de prometer à mãe que mudaria a vida dela. Ele se formou e se tornou um advogado respeitado", disse. Fabinho, como era chamado por Djalma, relembrou ações de generosidade feitas pelo amigo e disse uma frase que o amigo sempre dizia. "Quanto mais eu faço, mais eu recebo" e disse que não conhece "ninguém que seja justo e merecedor, que tenha procurado o Djalma e tenha recebido um não como resposta".

O velório foi encerrado com uma celebração religiosa. O enterro será reservado aos familiares e acontece na tarde desta terça-feira (3), no Cemitério Parque Memorial, em Goiânia.

