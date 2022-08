Cidades Viúva de homem morto após entrar em viatura da PM vai pedir proteção na Justiça Ela diz temer depois da morte do marido. O advogado da família ainda entrará com ação cível porque a vítima era responsável pelo sustento da família

A viúva de Henrique Alves Nogueira, encontrado morto depois de abordagem da Polícia Militar na última semana, em Goiânia, pedirá medidas de proteção na Justiça. Ela teme pela sua segurança de seu filho depois do que ocorreu com o marido. O advogado que defende a família da vítima, Alan Araújo Dias diz que ainda entrará com ação cível na Justiça. “Ela (viúva) e...