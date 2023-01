A viúva do advogado Djalma Rezende, a também advogada Priscila Rezende, publicou o trecho de uma música em suas redes sociais nesta segunda-feira (2) para lamentar a partida do marido. “Voa, minha ave, voa sem parar”, escreveu. Djalma morreu no último domingo (1º) no hospital Albert Einstein, em Goiânia, aos 69 anos, após uma longa batalha contra o câncer.

A publicação feita por Priscila cita trecho da música Uma Vez Mais, de Ivo Pessoa, que fala sobre uma despedida. “Mas você partiu sem mim, e sei que está em algum jardim, entre as flores”.

Neste domingo (1º), a advogada publicou uma foto de Djalma na cama do hospital e o trecho de outra música (Relógio, de Adilson Ramos), que faz referência ao escoamento do tempo. “Detém as horas, pois minha vida se apaga”.

Priscila e Djalma foram casados por oito anos. O advogado era conhecido em diversas áreas do Direito, em especial o Direito Agrário. Além de fundador e único sócio do escritório Djalma Rezende Advogados, atuava na Ordem dos Advogados do Brasil – Seção Goiás (OAB-GO), OAB-DF, OAB-MT, OAB-MG e OAB-SP.

Segundo Priscila, a causa da morte foi uma insuficiência hepática causada pela metástase do câncer no fígado.

Em nota, a OAB-GO informou que "o riso franco e espontâneo de Djalma Rezende deixará muitas saudades naqueles que tiveram o privilégio de seu convívio".

O velório vai ocorrer nesta terça-feira (3), das 8h às 14h, no CEL da OAB-GO, em Aparecida de Goiânia. A despedida vai ser aberta ao público. Já o enterro será reservado a familiares.

