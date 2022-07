Cidades Viaduto da T-63: após bloqueio amanhecer rompido, secretaria reforça estrutura Local foi interditado desde que foi atingido por um incêndio, no último dia 15 de julho

O bloqueio do elevado do Viaduto João Alves de Queiroz, no cruzamento das avenidas T-63 e Avenida 85, no Setor Bueno amanheceu aberto na última segunda-feira (25) e precisou ser reforçado pela Secretaria Municipal de Mobilidade (SMM). A pasta afirma que não é possível dizer se motoristas furaram a interdição ou se o ato foi de vandalismo, mas reforça que ainda não ho...