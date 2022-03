Cidades Viaduto na BR-153 deve ser concluído em abril

Todos os elementos pré-fabricados da obra de construção de um viaduto no quilômetro 508, da BR-153, em Aparecida de Goiânia, na região do Córrego Santo Antônio, devem ficar prontos esta semana. A previsão de entrega do serviço completo permanece para abril, podendo sofrer alteração em casos de chuvas constantes na região.As obras no trecho começaram no final de janei...