Atualizada às 16h27 do dia 10/02/2023.

Uma viatura do Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitana (Rotam) capotou na manhã desta sexta-feira (10), na Avenida Transbrasiliana, no Setor Parque Amazônia, em Goiânia. Segundo a Polícia Militar (PM), o acidente ocorreu quando as equipes estavam indo para uma ocorrência de emergência.

Inicialmente, a Polícia Militar informou que o acidente aconteceu na Avenida Transbrasiliana, no Setor Pedro Ludovico, porém, às 16h27, corrigiu a informação dizendo que o capotamento foi no Setor Parque Amazônia.

O Comando do Policiamento da Capital (CPC) informou que houve apenas danos materiais. O Corpo de Bombeiros realizou o atendimento de dois policiais que estavam na viatura e que tiveram ferimentos leves e foram levados para o Instituto Ortopédico de Goiânia (IOG) e para uma unidade da Promed, na capital.

“Os policiais passam bem, mas por questão de precaução, foram encaminhados para avaliação médica”, informa a corporação. Vídeos feitos por pessoas que presenciaram o acidente mostram a viatura tombada no meio da via com o vidro parabrisa arrancado e outros veículos danificados.

O POPULAR questionou a PM sobre como o acidente aconteceu, mas a corporação informou que até o momento não tem maiores informações, pois o registro da ocorrência ainda está sendo finalizado. Como o nome dos agentes não foi divulgado, não podemos verificar o estado de saúde deles.

