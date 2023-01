O motorista de uma viatura do Corpo de Bombeiros atropelou um frentista em um posto de combustíveis em Formosa, na região Leste do estado. O acidente aconteceu no dia 28 de dezembro de 2022 e foi registrado por uma câmera instalada no posto.

Nas imagens é possível ver quando a viatura arranca, sai da bomba de abastecimento e atinge um dos frentistas que estava de costas à frente do carro. Ela avança por alguns metros até que consegue parar.

Em nota, o Corpo de Bombeiros informou que o motorista relatou ter ficado com o pé preso entre os pedais de freio e acelerador do veículo, que tem câmbio automático, e provocou a partida "abrupta da viatura".

A corporação disse ainda que assim que percebeu o que aconteceu, o bombeiro que estava na direção da viatura desceu para prestar atendimento ao frentista.Os bombeiros relatarama também que a vítima contou estar bem e que se recusou a ir para o hospital.

Por fim, o Corpo de Bombeiros lamentou o episódio.

Leia também:

- Idoso morre enquanto aguardava para cortar o cabelo em barbearia de Anápolis

- Mulher é atropelada por caminhão quando atravessava em faixa de pedestres em Anápolis; vídeo

- Menino cai em cisterna com 9 metros de profundidade enquanto brincava sobre a tampa, em Quirinópolis