Cidades Vida do Setor Sul cai na internet Trabalhos científicos e relatos de moradores farão parte de um repositório virtual com objetivo de manter viva a história do bairro, que está no desenho pioneiro de Goiânia

Os estudos científicos e arquivos históricos do Setor Sul, em Goiânia, vão passar a integrar um repositório digital que vai ao ar a partir de terça-feira (15), no site vivasetorsul.org. A iniciativa é de um grupo de professores e arquitetos e urbanistas que se juntaram para resguardar a história e a memória do bairro, que faz parte do desenho pioneiro da capital, fei...