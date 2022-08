Cidades Vidas são transformadas por cães de projeto social em Goiás Estande de projeto chama a atenção no parque agropecuário ao demonstrar ações voltadas às pessoas com necessidades especiais

No primeiro fim de semana da 75ª Exposição Agropecuária do Estado de Goiás, no parque agropecuário de Goiânia, cerca de 500 pessoas passaram pelo estande Se Liga na Inclusão, projeto conduzido pelo Centro Universal de Referência em Assistência Animal (Curaa) e pela empresa Ben Projetos. No espaço, o público pode conferir uma série de atividades inclusivas, como cães terap...