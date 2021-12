Cidades Video: menina de 4 anos morre após ser atingida por explosivo enquanto dormia em casa, em São Paulo Imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento em que um adolescente de 14 anos joga o artefato em direção à casa da família, na avenida Amador Alves de Queiroz, Vila Gomes

Uma menina de 4 anos morreu após ser atingida por um explosivo que caiu no interior do cômodo em que ela dormia em uma casa no centro de Barretos (SP). O caso aconteceu no fim da tarde do último sábado (25), dia de Natal. Imagens de uma câmera de segurança mostraram o momento em que um adolescente de 14 anos joga o artefato em direção à casa da família, na avenid...