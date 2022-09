Cidades Vidraceiro morre ao cortar braço enquanto instalava vidro em igreja, em Goiânia Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando chegaram ao local a vítima já estava sem vida

Um homem de 56 anos morreu na tarde do último domingo (4) após cortar o braço ao trocar um vidro dentro da igreja Assembleia de Deus do Setor Cidade Jardim, em Goiânia. De acordo com a Polícia Militar, o vidraceiro estava descendo as escadas com o vidro quando o acidente ocorreu. “Ele estava trocando uma vidraça dentro da igreja e quando ele foi descer com um vid...