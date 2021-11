Cidades Vigas para construção de viaduto começam a ser instaladas em trecho da BR-153, em Goiânia O serviço teve início por volta das 22 horas e foi concluído durante a madrugada deste sábado (20)

Começaram a ser instaladas, na noite desta sexta-feira (20), as vigas do Viaduto Lauro Belchior, conhecido como Viaduto da Enel, entre a Avenida Ribeirão Preto, no Jardim Novo Mundo, e a Rua 117, Setor Leste Universitário. O serviço, na altura do quilômetro 498, na BR-153, teve início por volta das 22 horas e foi concluído durante a madrugada deste sábado (20). ...