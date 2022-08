Cidades Violência de colisão em Piracanjuba indica excesso de velocidade Acidente entre dois veículos tirou a vida de sete pessoas. Cinco delas eram de uma mesma família. Bombeiros prestaram socorro e causas são investigadas

Sete pessoas, sendo cinco de uma mesma família, morreram em um acidente registrado nesta quinta-feira (18) na GO-139, em Piracanjuba. A colisão frontal entre dois carros ocorreu no KM 113 da via de pista simples que é a principal ligação entre Caldas Novas e Brasília. As causas da tragédia que matou todos os envolvidos estão sendo investigadas. A gravidade do acidente...