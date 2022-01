Cidades Visitas presenciais de advogados aos detentos são retomadas nas unidades prisionais de Goiás Medida foi autorizada para substituir os encontros por videoconferência, que estão temporariamente suspensos, conforme mostrado pelo POPULAR na segunda-feira (24)

A Diretoria-Geral de Administração Penitenciária de Goiás anunciou a retomada dos atendimentos presenciais dos advogados aos detentos, por meio de parlatórios, em todas as unidades prisionais do Estado. As visitas presenciais foram autorizadas para substituir os encontros por videoconferência, que estão temporariamente suspensos, conforme mostrado pelo POPULAR na segunda...