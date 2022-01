Cidades "Vivemos um pesadelo", diz uma das mães que podem ter tido filhos trocados em Aparecida Famílias farão exames cruzados de DNA neste sábado (29)

As duas famílias que podem ter tido seus bebês trocados em uma maternidade de Aparecida de Goiânia farão neste sábado (29) os exames que poderão mudar suas vidas. Em um acerto feito junto com a equipe de coordenação do Hospital São Silvestre e a delegada Bruna Coelho, titular da Delegacia de Proteção a Criança e do Adolescente (DCPA), que apura o caso, foi definido q...