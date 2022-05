Após dois anos de suspensão pela pandemia, o projeto Viver Cidade retorna à Goiânia neste sábado (28). Este ano, a primeira edição acontece na Praça da Feira do Setor Morada do Sol, onde órgãos da prefeitura oferecem uma série de serviços e atividades para a população.

O evento, realizado pela TV Anhanguera com o apoio da Prefeitura de Goiânia, promove shows de graça, plantio de mudas, atividades educativas, brincadeiras e vacinação contra Covid-19. Além de proporcionar um dia de ações ao ar livre para os moradores da região, o projeto tem como objetivo melhorar a qualidade de vida dos goianienses através da proteção do meio ambiente.

Outras duas edições já estão confirmadas: dia 25 de junho, em local a ser definido e, dia 9 de julho, no Setor Campinas. O Viver Cidade conta também com a parceria da Legião da Boa Vontade (LBV), que pratica atividades e brincadeiras de rua para crianças da região. Confira a programação completa do evento:

Companhia de Urbanização de Goiânia (COMURG):

Revitalização da praça, pintura do meio fio, troca de iluminação e outros reparos necessários – de 26 a 27/05

Apresentação Coral ‘Vozes da Comurg’ – 28/05 às 09h

Apresentação da Pollyana Soares (gari cantora gospel) -28/05

Apresentação do Edimilson Pereira (gari que canta e faz embaixadinhas –recordista com 10 horas ininterruptas fazendo embaixadinha) – 28/05

Apresentação do Emílio Pereira (gari cantor sertanejo) – 28/05

Apresentação do Pedro Geraldo (gari humorista – cover do Geraldinho, contador de causos) – 28/05

Agência Municipal do Meio Ambiente (AMMA):

Plantio de Mudas na Região – de 26 a 28/05

Distribuição de Mudas – 28/05 das 08h às 13h

Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semel):

Aulão funcional – 28/05 às 10h

Guarda Civil Metropolitana (GCM):

Anjos da Guarda (Grupo de Teatro) – 28/05 às

Guarda Mirim – 28/05

Secretaria Municipal de Saúde (SMS):

Van da Vacinação – 28/05 das 08h às 13h

Testagem COVID-19 – 28/05 das 08h às 13h

Espaço Viver Cidade – LBV:

Pintura de rosto – das 08h às 13h

Algodão doce – das 08h às 13h

Pescaria – das 12h às 13h

Salva Bandeira – das 10h ás 12h

Corrida de Colher – das 08h às 09h

Golzinho – das 10h às 12h

Queimada – das 09h ás 10h

Peteca – das 08h às 09h

Passa a bola – das 08h ás 09h

Duas ilhas – das 10h às 12h

Amarelinha – das 09h ás 10h

Pula Corda – das 09h às 10h

Bete – das 10h às 12h

Pipoca – das 08h às 13h

Palhaço Espaguete – das 12h às 13h

