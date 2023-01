Cidades Vizinhos dizem à polícia que queda de bebê do 4º andar de prédio foi acidental Criança está internada no Hugol com o estado geral regular, consciente e respirando com auxílio de cateter nasal

Os vizinhos do apartamento em que o menino, de 3 anos, caiu, em Aparecida de Goiânia, alegaram à Polícia Civil (PC) que a queda foi acidental, informa a delegada responsável pelo caso, Thaynara Andrade. A criança está internada no Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage (Hugol). De acordo com o boletim médico, atualizado pela unidade na tarde dest...