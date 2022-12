Em choque, a comunidade do Setor Madre Germana II está apreensiva após a morte de Luana Marcelo, de 12 anos, que foi assassinada após ir a uma padaria. A dona de casa Maria Divina, de 51 anos, contou que mora no bairro desde sua criação e está chocada com o crime.

“A gente nunca os deixou totalmente na rua, mas agora estamos apreensivos, vai que acontece uma fatalidade dessa de novo, temos que vigiar ainda mais do que vigiávamos”, falou.

Durante o velório nesta sexta-feira (2), amigos, vizinhos e parentes participaram da despedida de Luana. O ajudante de pedreiro Reidimar Silva, de 31 anos, confessou à polícia que matou e enterrou o corpo da menina.

Maria Divina, uma das pioneiras do setor, completou que ainda não acredita em tudo que aconteceu.

“Foi a primeira vez que acontece isso com uma criança no nosso setor, que seja a última vez! Que a lei seja rigorosa. É uma tragédia que não tem explicação”, falou Maria.

A diarista Lucilene Rosa, de 28 anos, é mãe de três filhos e mora no setor desde que nasceu. Abalada, ela desabafou que está com medo.

“A minha filha já brincou com uma parente do Reidimar, na casa da mãe dele, mas ninguém imaginava. Não deixo meus filhos saíram sozinhos nunca mais, só acompanhados comigo”, disse.