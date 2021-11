Cidades Vizinhos notam aumento de viaturas após morte de rapaz no Residencial Fidélis, em Goiânia Polícia Militar e Secretaria de Segurança Pública mantêm silêncio sobre caso de suposta agressão contra jovem com câncer

Os vizinhos de Chris Wallace da Silva, de 24 anos, que morreu na terça-feira (16) após supostas agressões durante abordagem de policiais militares no Residencial Fidélis, em Goiânia, dizem que a passagem de viaturas na região aumentou após a repercussão do caso. Ao mesmo tempo, nem a Polícia Militar do Estado de Goiás (PMGO) nem a Secretaria de Segurança Pública (SS...