A Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Goiânia deve começar a usar fuzis. É o que indica um processo aberto para a compra de 17 unidades do armamento. Até 2013, os agentes atuavam desarmados, característica modificada após regulamentação federal, o que motivou a entrega de pistolas e espingardas para os batalhões. A chegada de fuzis, no entanto, divide opiniões sobre a necessidade do poderio para as atividades da instituição.