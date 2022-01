Escolas podem voltar ao sistema de aulas híbridas em Goiás

O Conselho Estadual de Educação (CEE) de Goiás define até sexta-feira (21) como ficarão as aulas presenciais e a distância neste momento de alta disseminação da variante ômicron do coronavírus (Sars-CoV-2), que provoca a Covid-19. Terminou em dezembro de 2021 o prazo da resolução do CEE que definiu o Regime de Aulas não Presenciais (Reanp) no sistema educativo do estado em razão da pandemia.

Presidente do CEE e do Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino de Goiânia (Sepe), Flávio Roberto de Castro explicou que a situação do ano letivo de 2022 é diferente da vivenciada no ano passado e em 2020 quando havia um decreto estadual definindo medidas de prevenção para conter a Covid-19. “Foi quando declaramos o Reanp, mas agora há possibilidade de os prefeitos soltarem decretos como quiserem. A gente pensa na continuidade do processo de educação, a autoridade de saúde diz que a escola é o lugar mais seguro, mas tem pais que não se sentem seguros, por outro lado as aulas remotas trouxeram um prejuízo grande para a vida dos alunos”, elenca o presidente do CEE.

Cidades goianas traçam estratégias para ampliar vacinação infantil contra Covid

A baixa adesão da população à vacinação infantil contra a Covid-19 tem feito municípios traçarem estratégias para atrair os pais e responsáveis de crianças com idade de 5 a 11 anos. Combate à desinformação nas redes sociais e visitas em escolas são as principais medidas adotadas.

Em Aparecida de Goiânia, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) realizará visitas em mais de 50 escolas públicas e privadas, do dia 20 de janeiro a 28 de fevereiro. A primeira instituição será o Colégio Estadual Jardim Cascata, escola da comunidade quilombola na cidade.

“Percebemos pais e responsáveis inseguros por conta de informações falsas. Por isso, convidamos a todos que estejam presentes durante a vacinação nas escolas. Antes dela acontecer, será enviado um aviso para os pais. Aqueles que não puderem comparecer, podem assinar uma autorização”, diz Renata Cordeiro, coordenadora de Imunização de Aparecida. “Começaremos a vacinação itinerante na semana que vem. Alcançaremos locais onde as pessoas têm acesso mais difícil à vacinação.”

BR-153, em Aparecida de Goiânia, terá ponte, mas sem prazo para liberar o trânsito

Uma ponte vai ser construída em cima da pista interditada desde 21 de dezembro no KM 508 da BR-153, sobre o córrego Santo Antônio, em Aparecida de Goiânia. A solução, que promete ser definitiva, foi apresentada nesta terça-feira (18) pela Triunfo Concebra, concessionária que opera parte da rodovia desde 2014. Porém, os motoristas vão precisar de mais paciência até o fluxo ser liberado nas duas pistas.

Apesar de a promessa ser de entregar a nova estrutura no sentido norte/sul da rodovia entre 45 e 60 dias contados a partir da próxima semana, não há ainda um cronograma para a conclusão de todas as fases da obra, que envolve a construção da ponte no outro sentido da BR-153 e a remoção dos bueiros e da pista sobre ele, que colapsou em dezembro após as fortes chuvas registradas em Aparecida.