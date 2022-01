Cidades Volume do rio Beira Rio sobe e encobre barracas de bares em Itapirapuã Segundo o secretário municipal de Meio Ambiente chove há três dias sem parar

Atualizada às 12h31. O volume do Rio Beira Rio em Itapirapuã, a 60 quilômetros da cidade de Goiás, subiu e encobriu as barracas de dois bares próximos do local. Um vídeo que está circulando em grupos de WhatsApp mostra a água encobrindo as estruturas e invadindo as dependências de um laticínio. Ao POPULAR, o secretário de Meio Ambiente do município, Pablo...