Cidades Vulcão e fogo colorem de vermelho o crepúsculo em Goiás Cores do fim do dia, que encantam goianos, estão associadas à ocorrência de queimadas e, em menor proporção, às emissões do vulcão Hunga-Tonga-Hunga-Ha’apai

Os belos crepúsculos avermelhados observados em Goiás nos últimos dias, marcando o início do outono, enchem os olhos, mas devem ser associados em grande proporção às queimadas já registradas em todo o País com o começo do período de estiagem. Nos primeiros 20 dias de abril, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) detectou quase 2 mil focos no Brasil, 800 del...