Cidades Wanderson queria chegar a Goianápolis para encontrar ex-mulher e filho, diz delegado Cleiton Lobo, titular do Genarc de Anápolis, afirmou que o caseiro "sabia muito bem" o que estava fazendo: "Ele é bem tranquilo e muito frio"

Wanderson Mota Protácio, de 21 anos, tinha destino certo quando saiu de Corumbá de Goiás após ter assassinado a companheira e a filha dela: Goianápolis. No município, no Centro goiano, o caseiro pretendia encontrar uma ex-mulher e o filho que teve com ela. A informação foi dada pelo próprio suspeito em depoimento à Polícia Civil, e relatada à imprensa pelo delegado Cl...