Usuários do WhatsApp, Facebook e Instagram enfrentaram mais uma instabilidade nas redes sociais na tarde desta quinta-feira (18). De acordo com o site de monitoramento de problemas e quedas de serviços em tempo real, Downdetector, os efeitos puderam ser sentidos principalmente no Distrito Federal, Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro.

Entretanto, os usuários que moram nas capitais de Goiás, Bahia, Recife, Fortaleza e Rio Grande do Sul também puderam sentir a instabilidade dos aplicativos. A queda dos serviços ocorreu por volta das 16h e ficaram fora do ar por alguns minutos. Neste tempo, o site Downdetector recebeu mais de 1.400 reclamações do WhatsApp, 380 do Instagram e 120 do Facebook.

Apesar do pouco tempo, diversos internautas migraram para Twitter para relatar situações bastante engraçadas sobre a instabilidade das outras redes sociais. “Tô aqui ligando e desligando a internet pra ver se volta a funcionar”, publicou um usuário. “Logo na hora da fofoca meu WhatsApp cai, a fofoqueira não tem um minuto de paz”, desabafou outra.

A Meta, empresa dona das três redes sociais, não se posicionou sobre a instabilidade até o momento.

Leia também:

- Jovem de 24 anos e adolescente de 15 morrem após caminhão tombar, na BR-153

- Sem capacete, funcionário público morre após bater mobilete contra carro, em Goiânia