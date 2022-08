Cidades Youtuber conhecido por abordagem policial em Cidade Ocidental é suspeito de espancar síndico Caso foi registrado nesta sexta-feira (19) e câmeras de segurança flagraram a ação

O síndico do condomínio Novo Horizontes, localizado na Cidade Ocidental, entorno do DF foi espancado na tarde desta sexta-feira (19), após negar a reconfiguração de um controle do portão de acesso do local a um ex-morador. O suspeito, segundo ele, é o youtuber Filipe Ferreira, que em 2021 ficou conhecido nacionalmente após ser alvo de uma abordagem da Polícia Militar (PM), também na cidade. De acordo com o síndico, Filipe pediu para reconfigurar um controle da portaria, mas ele neg...