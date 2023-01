O cantor gospel e youtuber Andre Kelvis Pereira da Conceição é um dos presos após atos terroristas no último domingo (8), na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O nome de Andre Kelvis está entre os 763 listados pela Secretaria de Administração Penitenciária do Distrito Federal (DF). Os presos foram encaminhados para o Sistema Penitenciário do DF.

Nas redes sociais, o cantor, que mora em Goiânia, compartilhou momentos dos atos terroristas e da chegada da Polícia Militar ao local, quando os participantes foram detidos.

A reportagem do POPULAR procurou a assessoria do cantor para solicitar um posicionamento, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.

Relembre o caso

Manifestantes golpistas entraram na Esplanada dos Ministérios na tarde deste domingo (8), invadiram áreas do Congresso, do Planalto e do STF (Supremo Tribunal Federal), espalharam atos de vandalismo em Brasília e entraram em confronto com a Polícia Militar.

A ação de apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) ocorre uma semana após a posse de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), antecedida por atos antidemocráticos insuflados pela retórica golpista do ex-presidente no período eleitoral.

Leia também:

- Servidora da Agrodefesa de Goiás é exonerada após participar de atos terroristas

- Cerca de 950 goianos participaram de atos terroristas em Brasília, diz PRF