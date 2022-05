Cidades Zé neto comenta live de Gusttavo Lima sobre investigações de shows: “sou eu quem deve satisfação” Gusttavo alegou estar sendo tratado como um ladrão que tivesse roubando dinheiro público

O cantor Gusttavo Lima se emocionou ao comentar sobre as polêmicas envolvendo seus shows bancados com verba de prefeituras durante uma live na noite desta segunda-feira (30). Entretanto, foram os comentários do sertanejo Zé Neto, que faz dupla com Cristiano, que chamaram a atenção da internet. Além de prestar apoio ao amigo, o cantor também comentou que as acusaç...