O zelador de um condomínio, em Goiânia, foi preso na noite desta quinta-feira (23) suspeito de tentar estuprar um menino de 9 anos. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que o homem, de 43 anos, leva a criança para dentro de um depósito.

O crime aconteceu na quarta-feira (22). Segundo o comandante de policiamento do 6º Batalhão da Polícia Militar (BPM), Fagner Leão, o zelador convidou a criança para entrar no depósito. Nas imagens, é possível ver que o menino fica cerca de 1 minuto dentro do local e, em seguida, sai correndo.

“A vítima foi até o pai e disse que teve um problema com o zelador”, detalha o comandante. Segundo Leão, o pai da vítima questionou o suspeito sobre o que teria acontecido e ele afirmou que havia chamado a atenção da criança por ela estar brincando em um local que estava em reforma.

O pai perguntou porque o zelador estava no depósito com a criança, ele ficou nervoso e disse que não tinha nada para falar”, descreve Leão. O pai teria chamado o síndico do condomínio para analisar as câmeras e, após o filho contar o que aconteceu lá dentro, ele chamou a polícia.

Fuga

Segundo Leão, o zelador não chegou a consumar o estupro, mas tentou. “Ao chegar no local, os policiais não encontraram o zelador no condomínio, pois ele foi embora sem avisar e antes de finalizar o expediente. Iniciamos as buscas e a prisão dele foi feita nesta quinta (23)”, relata.

O zelador foi preso por estupro de vulnerável e, de acordo com a PM, negou as acusações. “Ele já tem passagens por ameaça e por posse de drogas”, destaca o comandante. Como o nome dele não foi divulgado, O POPULAR não pode localizar a defesa dele para um posicionamento.

Trauma

O comandante Fagner Leão afirma que a vítima está bastante assustada e traumatizada com o que aconteceu. “Nesta quinta-feira (23), ela começou um tratamento psicológico”, disse. O nome da vítima e dos pais também não foram divulgados devido ao sigilo do caso.

