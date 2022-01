Cidades Zona rural é parte mais afetada em Flores de Goiás Maioria da população está no campo e parte sofre com dificuldade de acesso provocada por chuvas. Prejuízo na área agrícola pode chegar a R$ 10 milhões, diz prefeito

A 440 km de Goiânia, o município de Flores de Goiás, no Nordeste do estado, é um dos 15 que tiveram de decretar estado emergência em razão das fortes chuvas que atingem a região desde o fim de dezembro. Com 17.400 mil habitantes, grande deles vivendo na zona rural, o município possui 21 assentamentos, entre eles o São Vicente, o segundo maior do Brasil, com 540 família...