Economia Óleo de cozinha pode se tornar vilão da inflação Comparado com feijão, óleo de soja já pesa quase duas vezes mais no poder de compra da população; oferta mundial pressiona valor dos alimentos

Depois do petróleo, o óleo de cozinha pode se tornar o novo vilão da inflação global. Impactos na oferta do item no mercado internacional já elevam os valores do produto. Para se ter ideia, em Goiânia, a disparada fez com que o óleo de soja impactasse quase duas vezes mais o poder de compra da população do que o feijão em abril, conforme mostra prévia da inflação de a...