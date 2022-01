Economia Último dia para adesão ao Simples Micro e pequenas empresas e microempreendedores individuais (MEI) têm até esta segunda-feira (31) para pedir a inclusão no regime especial de tributação; prazo não pode mudar

As micro e pequenas empresas e os microempreendedores individuais (MEI) têm até esta segunda-feira (31) para pedir a inclusão no Simples Nacional – regime especial de tributação para os negócios de pequeno porte. Apesar de o governo ter aprovado a prorrogação do prazo para quitar pendências até o fim de março, o prazo para pedir o enquadramento no regime especial n...