Economia 1ª parcela do 13º salário cai; veja quem recebe e como calcular valor O prazo para empresas depositarem a primeira parcela do 13º salário termina nesta terça-feira (30)

Termina nesta terça-feira (30) o prazo para empresas depositarem a primeira parcela do 13º salário. Têm direito ao pagamento trabalhadores com carteira assinada ou que exerceram ao longo de 2021 alguma atividade registrados. A segunda parcela deverá ser depositada até 20 de dezembro. Como calcular o valor? Quem exatamente tem direito? Veja respostas abaixo. Quando é o pagamento do...