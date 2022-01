Economia 1ª parcela do IPVA para veículos com placa final 1 em Goiás vence nesta quinta-feira (27) Estado tem 210 mil veículos entre carros e motos nessa situação

Os proprietários de veículos com placa final número 1 precisam ficar atentos sobre o prazo do pagamento da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), que termina nesta quinta-feira (27). Dados da Gerência do IPVA da Superintendência de Controle e Fiscalização da Secretaria da Economia mostram que existem 210 mil veículos entre carros e...