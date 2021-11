Economia 121 cidades goianas estão em situação fiscal díficil ou crítica Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) revela que a maior parte dos municípios pesquisados no Estado de Goiás precisa melhorar gestão fiscal; gerar receita é o principal desafio

A maior parte dos municípios goianos tem uma situação fiscal difícil ou crítica. Isso é o que apontou levantamento da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) divulgado em outubro. Foram avaliadas 5.239 cidades, sendo 225 em Goiás, com base em dados do ano passado. O Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF) varia de zero a um, sendo que quanto maior o valor a...