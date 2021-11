Economia 13º salário deve injetar R$ 6,2 bilhões na economia goiana De acordo com o Dieese, 2,4 milhões de pessoas devem receber o benefício no estado até o final do ano

O pagamento do 13º salário deve injetar R$ 6,2 bilhões na economia goiana. O cálculo é do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) e representa 2,5% do PIB estadual. Segundo o órgão, 2,4 milhões de pessoas devem receber o salário extra no estado até o final do ano. A valor médio individual a ser recebido é estimado em R$ ...