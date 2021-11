Economia 25% dos goianos querem comprar imóvel

Uma pesquisa divulgada, na quinta-feira (18), pelo Sindicato das Imobiliárias e Condomínios do Estado de Goiás (SecoviGoiás), juntamente com a Associação dos Desenvolvedores Urbanos do Estado de Goiás (ADU-GO), revela que 16% dos entrevistados em Goiás têm intenção de comprar imóveis, mas ainda não começaram a procurar ativamente. Outros 2% têm pesquisado apenas na inter...