Economia 49 mil em Goiás podem ter auxílio caminhoneiro R$ 1 mil previsto em PEC para compensar reajustes do óleo diesel é visto como “esmola” e eleitoreiro por líderes da categoria

O chamado auxílio caminhoneiro, no valor de R$ 1 mil, criado para compensar as perdas dos transportadores autônomos por conta dos reajustes no preço do óleo diesel, deve ser pago a quase 49 mil profissionais de Goiás. Mas os representantes da categoria criticam o benefício, o qual classificam como eleitoreiro e definem como “auxílio esmola”, diante da forte alta dos cus...