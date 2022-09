Economia 8 em cada 10 conjuntos elétricos estouram tempo limite para falta de energia Dos 156 conjuntos elétricos atendidos pela Enel em Goiás, só 28 tiveram o período com a energia interrompida menor do que o limite estabelecido em 2021

Localizado no Território Rural Vale do Araguaia, em Goiás, o município de Britânia ficou, em média, 102 horas e 24 minutos sem energia em 2021. Isso significa que 7.252 consumidores ficaram mais de quatro dias sem o fornecimento de energia no ano passado, na média disponível em levantamento da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). O levantamento traz os indicadores c...